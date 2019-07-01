СМИ: пять человек пострадали в результате атаки хуситов на город Абха в Саудовской Аравии

ТАСС, 2 июля. По меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что хуситы нанесли удар по позициям саудовских вооруженных сил близ аэропорта в приграничном городе Абха.

Саудовская коалиция подтвердила факт атаки на аэропорт. Ее представитель заявил, что коалиция выступит с заявлением об инциденте в ближайшее время.

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Так, 12 июня в результате ракетного обстрела пострадали 26 человек. 14 июня сторонники "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью БПЛА, однако ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.