Трамп заявил, что ему очень грустно наблюдать за ситуацией в Гонконге

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему очень грустно наблюдать за ситуацией в Гонконге, где демонстрантам удалось ворваться в здание Законодательного совета. Президент США выразил надежду, что все урегулируется. Трансляцию его беседы с журналистами в Белом доме вели американские новостные телекомпании.

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Главу вашингтонской администрации попросили прокомментировать ситуацию в Гонконге. "Я надеюсь, что она [ситуация] разрешится <...> Очень грустно [за ней] наблюдать", - ответил президент.

По его словам, протестующие "стремятся к демократии".

"Я думаю, что большинство людей хотят демократии. К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии", - полагает президент США. Он добавил, что обсудил ситуацию в Гонконге с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня на полях саммита G20 в Осаке во время двусторонней полноформатной встречи.

В понедельник Госдепартамент призвал воздерживаться от насилия протестующих и полицию Гонконга, которая восстановила контроль над зданием местного Законодательного совета и очистила его от митингующих.

Ситуация в Гонконге

Как ранее сообщила газета South China Morning Post, здание Законодательного совета Гонконга и территория вокруг него практически полностью освобождены от демонстрантов, там находятся только полицейские и несколько журналистов. Толпа протестующих, по свидетельству очевидцев, отступила к Центральному району города.

Ранее демонстрантам удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти после нескольких часов его штурма. При попытках разогнать участников антиправительственных выступлений, полиция Гонконга применила слезоточивый газ. Местные власти уже объявили, что правительственный комплекс во вторник будет полностью закрыт по соображениям безопасности.