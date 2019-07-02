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Акции протеста в Гонконге

Пекин призвал привлечь к уголовной ответственности участников штурма Заксобрания Гонконга

Об этом говорится в опубликованном заявлении Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао
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ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Правительство КНР выражает поддержку властям и полиции Гонконга и призывает привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, виновных в насильственных действиях и штурме Законодательного собрания. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

"Центральное правительство выражает сильную поддержку властям специального административного района Сянган (китайское название Гонконга - прим. ТАСС) и полиции в исполнении их служебных обязанностей согласно законодательству, а также поддерживает соответствующие ведомства САР Сянган в расследовании и привлечении к уголовной ответственности преступников, виновных в насильственных действиях", - сказано в заявлении.

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