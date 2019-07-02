Саммит ЕС не назначил кандидатуру нового главы Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Саммит ЕС не назначил кандидатуру нового председателя Европарламента, оставив выбор за депутатами ЕП нового созыва, которые начали во вторник первую сессию в Страсбурге.

Почему Германия, Франция и Италия спорят о том, кто возглавит ЕС

Первый человек в Европе. Почему Германия, Франция и Италия спорят о том, кто возглавит ЕС

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Лидеры ЕС, однако, рекомендовали отдать председательство в первые 2,5 года фракции социалистов, а на следующие 2,5 года - христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП).

"Решение об именах должен принимать Европарламент. Мы, однако, считаем, что первый срок должен отойти к социалистам, второй - к христианским демократам. Тем не менее этот вопрос должны решать депутаты ЕП", - сказал он.

Избранный на общеевропейских выборах 23-26 июня Европарламент нового созыва начал 2 июля свою первую сессию. Изначально он должен был уже во вторник избрать своего нового спикера, однако из-за проблем на саммите ЕС в Брюсселе голосование было перенесено на среду.

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе во вторник согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Так, саммит ЕС определил кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября.