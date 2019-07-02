Спецдокладчик ООН планирует обсудить свой доклад по смерти Хашкаджи с генсеком организации

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар заявила во вторник, что планирует обсудить с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем свой доклад по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенного в октябре прошлого года в Стамбуле.

"Он был в Женеве, когда я была там на прошлой неделе, но из-за протокола нам очень сложно побеседовать, но я планирую сделать это", - сказала она, выступая в вашингтонском Институте Брукингса. Трансляцию вел телеканал C-Span.

При этом Калламар отметила, что разговаривала на эту тему с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. "Она выразила поддержку относительно [приведенных в докладе] выводов и привлечения виновных к ответственности", - добавила спецдокладчик.

В опубликованном 19 июня в Женеве 100-страничном документе, составленном по результатам проведенного Калламар расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Калламар призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни".

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи.