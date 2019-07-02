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Помпео: США поддерживают стратегическое партнерство с Казахстаном

Госсекретарь США заявил об укреплении отношений с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился во вторник в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

"США решительно поддерживают расширенное партнерство между США и Казахстаном и надеются на дальнейшее укрепление наших отношений с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Помпео по итогам встречи.

В ходе своего визита в США Атамкулов также встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. "Казахстан является для нас ценным партнером в Центральной Азии", - написал у себя в Twitter после встречи Болтон, отметив совместную работу стран в таких областях, как энергетика, экономика и безопасность.

Теги
СШАКазахстанПомпео, Майкл (Майк)Болтон, ДжонТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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