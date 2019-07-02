Помпео приветствовал действия Казахстана по усилению защиты основных свобод граждан страны

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал во вторник действия властей Казахстана по росту политической активности и усилению защиты основных свобод граждан республики. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым в американской столице.

"Госсекретарь приветствовал недавние заявления президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева о расширении участия [населения] в политической жизни в Казахстане и действий по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана", - отмечается в документе.

Руководитель внешнеполитического ведомства также поддержал "расширенное партнерство между США и Казахстаном". Помпео, отметила Ортэгус, "с нетерпением ждет дальнейшего укрепления двусторонних отношений" с новыми властями страны.

Он также "высоко оценил лидирующую роль Казахстана в мире в деле репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами". "Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане", - заключила дипломат.

В ходе своего визита в США Атамкулов также встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. "Казахстан является для нас ценным партнером в Центральной Азии", - написал у себя в Twitter после встречи Болтон, отметив совместную работу стран в таких областях, как энергетика, экономика и безопасность.

Ранее Токаев заявил, что в стране необходимо развивать многопартийную систему. Он отметил, что следит за активностью молодежи в соцсетях, видит у представителей молодого поколения различные мнения о текущей ситуации в Казахстане и различные мечты о будущем страны.