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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

МИД Канады: Оттава не будет выдавать визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада рассматривает выдачу паспортов России жителям республик в качестве акта агрессии, заявила глава ведомства Христя Фриланд
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд AP Photo/SNPA, David Rowland
Описание
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
© AP Photo/SNPA, David Rowland

ОТТАВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Канады не будут выдавать въездные визы жителям Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), у которых есть российские паспорта. Об этом во вторник сообщила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Торонто, где проходит Третья конференция по реформам на Украине. Ее выступление транслировалось на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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"Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям [жителям ДНР и ЛНР] в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это, - сказала она. - Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными". При этом глава МИД подчеркнула, что речь не идет "о законных владельцах российских паспортов". "Эти меры также не направлены на то, чтобы не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду. Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта", - пояснила министр.

Фриланд не стала раскрывать технические детали процесса определения граждан ДНР и ЛНР, у которых есть российские паспорта, но заверила, что канадская иммиграционная служба может это сделать. Она также призвала международных партнеров Канады "последовать ее примеру".

Теги
УкраинаКанадаФриланд, ХристяУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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