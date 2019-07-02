Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента

СТРАСБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ЕП.

Почему Германия, Франция и Италия спорят о том, кто возглавит ЕС

Первый человек в Европе. Почему Германия, Франция и Италия спорят о том, кто возглавит ЕС

Среди кандидатов двое женщин - немка Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", а также двое мужчин - представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.

Как напомнили в пресс-службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.