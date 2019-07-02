СМИ: США готовы пойти на некоторые уступки, если в КНДР заморозят программу вооружений

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы на время двусторонних переговоров власти КНДР "полностью заморозили" свою программу по разработке оружия массового поражения (ОМУ), и готова пойти на определенные уступки ради этого. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, который провел для журналистов беседу в формате "не для печати".

Дипломат рассказал журналистам в воскресенье о ситуации вокруг КНДР при условии, что его высказывания не будут опубликованы. Как пояснил портал, Бигэн на борту самолета американского госсекретаря прояснил журналистам подробности переговоров с Пхеньяном, возвращаясь из Южной Кореи в США.

Спецпредставитель, по мнению портала, дал понять, что "хочет быть более гибким с Северной Кореей" по сравнению со сторонниками более жесткого курса в вашингтонской администрации. По словам Бигэна, американское правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений, но может пойти на такие уступки, как предоставление гуманитарной помощи и повышение уровня дипломатических отношений - открытие дипломатических "представительств в столицах" обеих стран.

От денуклеаризации не отказываются

При этом дипломат настаивал на том, что Вашингтон не отказывался от своей цели "полной денуклеаризации" Корейского полуострова. "Нам нужна полная заморозка программы [по разработке] ОМУ", - отметил он. Бигэн подчеркнул, что вашингтонская администрация после такого шага со стороны Пхеньяна готова обсуждать создание дорожной карты по отказу КНДР от ядерного оружия. "Говоря абстрактно, мы не заинтересованы в ослаблении санкций до денуклеаризации", - подчеркнул спецпредставитель. В Госдепартаменте отказались прокомментировать эту информацию.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не рассматривают возможность отказа от полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он раскритиковал статью газеты The New York Times, сообщившей ранее о том, что США могут отказаться от этой идеи в пользу заморозки ядерных разработок Пхеньяна при сохранении у него имеющегося арсенала. По данным издания, такое изменение в подходе Вашингтона к северокорейской ядерной программе могло бы говорить о его готовности негласно признать статус КНДР как ядерной державы.

В 2018 году президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В воскресенье Трамп посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном.