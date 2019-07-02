Мадуро пообещал объявить о достижении соглашений с представителями оппозиции Венесуэлы

КАРАКАС, 3 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в ближайшие недели объявят о достижении предварительных соглашений с некоторыми представителями оппозиции. Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"Наши двери открыты к политическому диалогу с любыми лидерами и представителями оппозиции, и в этом направлении тоже все хорошо. В ближайшие недели будут хорошие новости о том, как хорошо идут контакты и переговоры, а также о предварительных соглашениях с различными секторами оппозиции", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

По словам Мадуро, Каракас продолжает поддерживать инициативу Норвегии по проведению переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы в Осло. "Мы полностью поддерживаем идею организовать постоянно действующий стол переговоров", - добавил он.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями президента страны Николаса Мадуро. Политик назвал спекуляциями сообщения о возобновлении диалога на текущей неделе. В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.