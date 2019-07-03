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Акции протеста в Гонконге

СМИ: ремонт здания парламента Гонконга после погромов может обойтись в $7,7 млн

По данным The Standard, испорчено электрическое и компьютерное оборудование
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© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб зданию Законодательного совета Гонконга от погромов, учиненных радикальными демонстрантами, может составить как минимум 60 млн гонконгских долларов ($7,7 млн). Об этом в среду сообщает местная газета The Standard.

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В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, разрисовали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей. "Много вещей пропало. Мы продолжаем подсчеты", - отметил спикер Законодательного совета Эндрю Лян.

По его словам, ремонт здания, построенного в 2011 году, займет длительное время. При этом оно не было застраховано. Уже решено, что в ближайшее время заседаний парламента проводиться не будет, депутаты уйдут на летние каникулы на две недели раньше планируемого срока.

В понедельник сотни радикально настроенных демонстрантов из числа молодежи штурмовали комплекс парламента. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь и устроили погромы. Ночью их вытеснила оттуда полиция, применившая слезоточивый газ для разгона.

Правительство Гонконга решительно осудило беспорядки и акты вандализма, а центральные власти КНР призвали привлечь участников штурма к уголовной ответственности.

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