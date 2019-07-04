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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Экс-министров обороны Грузии вызвали в полицию на опрос по делу о беспорядках на митинге

Речь идет об Ираклии Окруашвили и Георгии Барамидзе

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос бывших министров обороны страны Ираклия Окруашвили и Георгия Барамидзе по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 20 июня. Об этом корр. ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МВД.

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"Они [Окруашвили и Барамидзе]вызваны на опрос, однако отказались от дачи показаний в полиции. Министерство внутренних дел обратится с ходатайством в суд, чтобы их опросили в присутствии судьи-магистрата", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

В среду стало известно, что на опрос по делу о беспорядках на митинге вызван и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который также отказался от дачи показаний в отделении полиции и выразил готовность выступить перед судьей-магистратом.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

 

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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