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Кризис в Сирии

Спецпосланник ООН надеется на скорый созыв межсирийских переговоров в Женеве

Последний раунд подобных переговоров состоялся в конце 2017 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен полагает, что новый раунд межсирийских переговоров в Женеве будет скоро созван.

"Я надеюсь, что мы сможем увидеть какое-то движение довольно скоро, - сказал Педерсен в интервью ТАСС. - Решение о проведении [межсирийских переговоров] принимаю не только я. Оно зависит от политической воли и приверженности заинтересованных сторон движению вперед. Но я надеюсь на это".

Последний раунд непрямых межсирийских переговоров состоялся в Женеве в конце 2017 года.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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