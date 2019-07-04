Спецпосланник ООН считает, что число беженцев в Сирии увеличивается из-за событий в Идлибе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц и беженцев в Сирии увеличивается из-за продолжающихся боевых действий в провинции Идлиб. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

По его словам, истории беженцев отражают саму суть сирийской трагедии. "К сожалению, мы продолжаем наблюдать, что тенденции в отношении внутренне перемещенных лиц и беженцев развиваются в неверном направлении, и бои в Идлибе увеличивают, а не сокращают их число", - указал дипломат.

"Сирийские беженцы, с которыми я встречался и продолжаю советоваться (а ООН проводит изучение мнения беженцев и их намерения вернуться), в большинстве своем говорят, что хотят рано или поздно вернуться домой, - указал Педерсен. - Но пока немногие возвращаются. Реальность заключается в том, что пока многие настороженно относятся к возвращению, потому что боятся за свою безопасность и безопасность своих близких".

Именно по этой причине в ООН настаивают на том, чтобы возвращение беженцев домой было добровольным, безопасным и соответствовало международным законодательным стандартам. "Убежден, что в этом вопросе можно сделать больше для удаления препятствий к возвращению и создания для этого благоприятных условий в качестве одной из мер по выстраиванию доверия", - подчеркнул спецпосланник ООН.

Педерсен также призвал не забывать о той ответственности за жизни миллионов сирийцев, которую взяли на себя и продолжают нести соседние с Сирией страны, включая Турцию, Иорданию и Ливан.