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Госдеп США пока не объявляет о планах проведения каких-либо встреч Помпео и Лаврова

Ранее в МИД России сообщили, что у Лаврова и Помпео будут возможности для встреч в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Власти США пока не могут объявить о планах проведения в ближайшее время каких-либо встреч госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"В данный момент у нас нет встреч, о которых мы могли бы объявить", - заявили в четверг ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко о том, что Лавров и Помпео могут встретиться в ближайшие месяцы, в том числе во время министерской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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