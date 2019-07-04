Госдеп США пока не объявляет о планах проведения каких-либо встреч Помпео и Лаврова

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Власти США пока не могут объявить о планах проведения в ближайшее время каких-либо встреч госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"В данный момент у нас нет встреч, о которых мы могли бы объявить", - заявили в четверг ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко о том, что Лавров и Помпео могут встретиться в ближайшие месяцы, в том числе во время министерской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.