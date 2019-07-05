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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Юнкер: процесс выборов нового руководства ЕС не был достаточно прозрачным

Председатель Еврокомиссии призвал вернуться к тому, какой была процедура, когда его выбрали главой ЕК пять лет назад

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Процесс выборов нового руководства Евросоюза не был достаточно прозрачным, заявил в пятницу в Хельсинки председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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"Процесс не был очень прозрачным", - сказал он о выборах нового руководства ЕС.

Юнкер отметил, что дело обстояло иначе, когда его выбрали главой ЕК пять лет назад. "Но это, к сожалению, не стало традицией", - подчеркнул политик. По его словам, к тому, какой процедура была ранее, "стоит вернуться".

Трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает самые широкие реальные полномочия. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.

Теперь этот пакет назначений должен утвердить Европарламент нового созыва, который собрался во вторник на первую сессию в Страсбурге.

Теги
Юнкер, Жан-КлодСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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