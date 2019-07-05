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Выборы президента США - 2020

Соперница Байдена в гонке демократов собрала за квартал около $12 млн пожертвований

Камала Харрис пока отстает от главных соперников, которые получили за тот же период от $18 млн до $24,8 млн

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, набрала за второй квартал текущего года около $12 млн добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом избирательный штаб Харрис сообщил в пятницу газете The New York Times.

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Упомянутая выше сумма поступила от 279 тыс. жертвователей, из которых 150 тыс. перечисляли политику личные средства впервые. Сторонники жертвовали в среднем по $39 каждый, в режиме онлайн данный показатель составил $24. Сенатор ранее информировала, что собрала более $2 млн за одни сутки после первых теледебатов претендентов в президенты США от Демократической партии на прошлой неделе.

Харрис в сборе пожертвований пока отстает от главных соперников. Бывший вице-президент США Джозеф Байден собрал за два с лишним месяца $21,5 млн, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж за минувший квартал - $24,8 млн, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - $18 млн. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.

Харрис, Байден, Сандерс, Буттеджадж и еще 16 членов Демократической партии США 26-27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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