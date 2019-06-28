Дебаты демократов. Лидерству Джозефа Байдена брошен вызов

В Демократической партии США четко обозначилось движение к левым идеям, которые пропагандирует под маркой демократического социализма сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Лидирующее положение бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, который опережает с солидным отрывом по популярности остальных соперников-демократов, представляется уже не столь очевидным. Об этом свидетельствуют предварительные итоги первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, прошедших в среду и четверг в Майами (штат Флорида).

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Наиболее пристальный интерес вызывал второй тур дебатов, в котором сошлись лидеры гонки - Байден и Сандерс, а также писатель Марианна Уильямсон, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора от Вермонта - от 10% до 27%. Другими фаворитами считаются Буттеджадж (4%-9%) и Харрис (5%-8%). По единодушному мнению телеканалов NBC, CNN, газеты The New York Times и других ведущих СМИ, самым ярким и незабываемым моментом дискуссии стала схватка, иначе и не назовешь, между Байденом и сенатором Харрис, которой политологи прочили место кандидата в вице-президенты в случае победы Байдена в предвыборной гонке. Поводом для конфронтации стала не столько внутренняя политика или идеологические убеждения, сколько личная история темнокожей Харрис, чей отец был афроамериканцем, а мать - родом из Индии. Сенатор припомнила, что в 1970-х - начале 1980-х Байден в составе группы сенаторов от обеих ведущих партий США заблокировал предложение об использовании федеральных средств в целях отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах. "Жила в Калифорнии маленькая девочка, которая ходила во второй класс, ее возили в школу каждый день", - сказала Харрис. "И этой девочкой была я", - добавила она. "Вице-президент Байден, я не верю в то, что вы являетесь расистом, и я согласна с вашим обещанием быть приверженным поискам общей позиции. Но я также лично глубоко убеждена в том, что действительно больно слышать от вас слова о двух сенаторах США, заработавших себе репутацию и сделавших карьеру на сегрегации по признаку расы в нашей стране", - отметила сенатор, смотря прямо в глаза бывшему вице-президенту. Он пытался разъяснить свою позицию, потом контратаковал, но в итоге был вынужден признать поражение, сказав, что его "время вышло".

WATCH: Harris says she doesn't think Biden is a racist, but she talks directly to Biden about his having worked with segregationists on the issue of school busing. #DemDebate2 pic.twitter.com/Ytb2xvOhux — NBC News (@NBCNews) 28 июня 2019 г.

Как напоминает CNN, Байден является самым искусным оратором среди остальных претендентов и охотно поддерживает любую дискуссию, но в данном случае он предпочел притормозить, причем, без просьбы модераторов. "У Байдена за плечами больше опыта дебатов, чем у любого другого претендента в президенты, поэтому он, вероятно, осознал, что надо остановиться. Ему стоило труда доказывать свое, но сенатор Камала Харрис набрала больше очков на их феерической и запомнившейся перепалке о расах", - констатировала телекомпания. Эфирное время и дорога - молодым Как подсчитала The New York Times, Байден и Харрис забрали больше всех эфирного времени в ходе дебатов, которые продолжались ровно два часа (исключая четыре перерыва на рекламу). Бывший вице-президент говорил 13 мин 19 сек, сенатор от Калифорнии - 12 мин 16 сек, Сандерс - 10 мин 58 сек, мэр Буттеджадж - 10 мин 30 сек. Самым лаконичным - 2 мин 58 сек - оказался бизнесмен Янг, предлагающий за счет налогообложения крупнейших корпораций выдавать каждому совершеннолетнему американцу по $1 тыс. в месяц. Предприниматель, кстати, единственным из мужчин поднялся на сцену без галстука.

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Обратило на себя внимание, что Байден значительную часть отпущенного ему времени защищался от выпадов соперников-однопартийцев. Так, конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл призвал бывшего вице-президента уступить дорогу молодому поколению демократов. "Мне было шесть лет, когда претендент в президенты на съезде Демократической партии в Калифорнии заявил, что настала пора передать эстафету новому поколению американцев. Этим претендентом был на тот момент сенатор Джо Байден, - заявил 38-летний конгрессмен. - Он был прав, когда сказал это 32 года назад. Он прав и сейчас". Показательными стали и ответы участников дебатов на вопрос о том, за решение какой проблемы они примутся первым делом, если станут президентом США. Ответы были разные - от потепления климата, устранения издержек демократии до искоренения насилия с применением огнестрельного оружия и налоговой реформы. И только один Байден заявил, что хочет в фигуральном смысле уничтожить Дональда Трампа. По мнению ряда комментаторов, бывший вице-президент несколько зациклился на республиканце и видит уже решающую схватку с ним в финале выборов в 2020 году, недооценивая остальных демократов-участников гонки. Кого стоит опасаться Берни? "Оба раунда дебатов продемонстрировали уязвимость Байдена и безотлагательность, с которой его соперники начинают сеять сомнения в его кандидатуре среди демократов, в большинстве своем относящихся к нему только как к вице-президенту Обамы, - пишет The New York Times. - Если Байден провел большую часть дебатов в обороне, то поднимающее голову левое крыло Демократической партии, которое тоже иногда уходило в оборону, неоднократно высказывало нечто внушающее тревогу - демократы увлекаются крайне левыми идеями сенатора Берни Сандерса". Политолог Брэд Бэннон высказал агентству Reuters мнение о том, что главным соперником сенатора от штата Вермонт является не Байден, а сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. "Если Байден поскользнется, то это сыграет на руку умеренному претенденту", - сказал эксперт. "Для Сандерса большой проблемой является Элизабет Уоррен <...> Она высасывает весь кислород из избирательной кампании Берни. Она выкачивает прогрессивных избирателей, поддерживавших Берни в 2016 году". По итогам дебатов демократов в среду ведущие американские СМИ единодушно присудили победу сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая пользуется наибольшей поддержкой избирателей среди 10 участников дискуссии, состоявшейся в первый вечер. По результатам последних опросов общественного мнения (проводившихся до 25 июня), Уоррен поддерживают от 8% до 15% граждан, имеющих право голоса. Рейтинг других участников значительно ниже - от 1% до 5%. "Кандидат, который наиболее эффективно ведет диалог с основным электоратом демократов, - это Элизабет Уоррен, однозначно", - заявил The New York Times специалист по опросам общественного мнения Фрэнк Лунтц, консультирующий Республиканскую партию. "Главной задачей сенатора Уоррен было не совершать ничего, что могло поставить под угрозу ее солидное преимущество в соцопросах над остальными соперниками на сцене. Она в этом преуспела. Никто ее и пальцем не тронул, Уоррен доминировала на начальном этапе дебатов", - пишет телеканал NBC. Испанский фактор NBC, телекомпания CNN и The New York Times присудили дополнительные очки также сенатору от штата Нью-Джерси Кори Букеру (2,3% поддержки) и бывшему мэру города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиану Кастро (0,8%), занимавшему пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. Они уверенно задавали тон дискуссии об актуальной в США проблеме незаконной иммиграции и имеют все шансы добиться повышения своих рейтингов в ходе новых опросов общественного мнения. Кастро и Букер, как отмечают политологи, вели дискуссию в том числе на родном для них испанском языке и в этом плане не только потрафили испаноязычным избирателям, но и отыграли ценные очки у экс-конгрессмена от Техаса Бето О'Рурка, выглядевшего нелепо с парой явно специально заученных фраз на испанском. СМИ также единодушно отмечают ораторские качества мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, но считают, что градоначальник не знает себе равных в искусстве перебивать соперников на сцене. Без Трампа не обошлось Телеканал NBC, который транслирует первые теледебаты претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, уверенно включил в список победителей... республиканца Дональда Трампа. Демократы едины в стремлении не допустить его переизбрания на второй срок в 2020 году и в течение последних двух с лишним лет критиковали его политический курс почти при каждой возможности. Участники дебатов в Майами в среду были настолько поглощены словесными баталиями друг с другом, что практически забыли о своем главном противнике на предстоящих выборах.