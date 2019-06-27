Сделка с Ираном и угрозы США. Что обсудили демократы на первых предвыборных теледебатах

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Первые теледебаты 10 из 20 политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, состоялись 26 июня вечером в Майами (штат Флорида).

В дебатах приняли участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени.

Хотя Национальный комитет Демократической партии (НКДП) проводил отбор методом жеребьевки, в первый эшелон попал только один из пяти претендентов с наиболее высокими рейтингами популярности. По результатам последних опросов общественного мнения, сенатора Уоррен поддерживают от 8% до 15% граждан, имеющих право голоса. Рейтинг других участников дебатов в среду значительно ниже - от 1% до 5%.

За отведенные два часа претенденты затронули такие темы, как иммиграция, здравоохранение, оборот огнестрельного оружия, состояние американской экономики и нагнетание напряженности между США и Ираном. Большинство участников теледебатов выступили в поддержку сделки с Ираном по атому, трое из них подвергли жесткой критике текущий курс Вашингтона по отношению к Тегерану. Так, сенатор Букер назвал ошибочным решение президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, однако отметил, что на месте американского лидера заключил бы более выгодное соглашение. Член Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард предупредила, что из-за действий администрации Трампа США оказались "на грани войны с Ираном". Она высказалась за "деэскалацию ситуации" и за возобновление участия США в СВПД, отметив возможность "улучшить ее [ядерную сделку]".

Участники теледебатов назвали в числе главных угроз для своей страны Китай, Россию, ядерное оружие и глобальное изменение климата. Примечательно, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио был единственным, кто упомянул РФ в ответе на поставленный вопрос об основных угрозах.

Критика телеканалов и техническая накладка

По оценке газеты The New York Times, задавала тон дискуссии сенатор Уоррен. Однако, с точки зрения напора, внимание электората явно обратили на себя малоизвестные сенатор Букер и бывший мэр Сан-Антонио Кастро, особенно в дискуссии, посвященной теме незаконной иммиграции.

Телеканалы, транслировавшие дебаты, не избежали упреков в пристрастности. Так, сестра Тулси Габбард - Вриндаван - воспользовалась страницей в Twitter законодателя, чтобы обвинить MSNBC в подыгрывании сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. "Ясно, кого MSNBC хочет сделать президентом - Элизабет Уоррен. Они дают ей больше времени, чем другим кандидатам, и не дают времени Тулси вообще", - написала Вриндаван.

Как подсчитала газета The Hill, Габбард по количеству эфирного времени (5 минут 21 секунду) заняла восьмое место, опередив только мэра Нью-Йорка (более 4 минут) и губернатора штата Вашингтон (более 3 минут). Больше всего времени досталось сенатору Букеру (9 минут 41 секунда), экс-конгрессмену от Техаса О'Рурку (9 минут 24 секунды) и Уоррен (8 минут 21 секунда).

Примерно в середине теледебатов произошла техническая проблема - политики не могли услышать вопросы модераторов о применении оружия на территории США. В связи с этим был запущен резервный рекламный блок. Президент Трамп, который по пути на саммит G20 в Осаку сделал остановку на дозаправку в Анкоридже (штат Аляска), не преминул пристыдить телеканалы NBC и MSNBC за техническую накладку. Американский лидер назвал дебаты демократов скучными.

Главное зрелище впереди

Гораздо более пристальный интерес у СМИ и политологов вызывает вторая часть первых дебатов, которая пройдет в четверг при участии более влиятельных политиков. В их числе бывший вице-президент США Джо Байден, победивший на выборах 2008 года кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, губернатора штата Аляска Сару Пэйлин, и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.

Байден и Сандерс считаются сейчас лидерами среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от демократов. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора - 10-27%. Другими фаворитами считаются мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж (4-9%) и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис (5-8%).

Эти демократы готовились к дебатам по-разному, отмечает телекомпания CNN. По ее данным, Байден штудировал фрагменты дебатов 2016 года между Сандерсом и Хиллари Клинтон, стремясь освоиться с ораторским стилем сенатора от штата Вермонт, которому чужды заготовки ответов на вопросы и шлифовка на репетициях манеры держаться на сцене, рассчитанной на широкую публику. Сандерс со своей стороны заявил о намерении противопоставлять свою точку зрения позициям остальных участников дебатов.

37-летний Буттеджадж, который почти вдвое моложе Байдена, в минувшие выходные дал понять, что сделает в дискуссиях ставку на необходимости обеспечения прихода к власти в США молодого поколения политиков. Хотя намек был адресован 73-летнему президенту США Дональду Трампу, политологи экстраполировали слова мэра на 76-летнего Байдена. Официально же Буттеджадж не стремится распылять свои силы во время дебатов на всех соперников, учитывая "единство и схожесть ценностей в Демократической партии".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).