СМИ: демонстранты в Гонконге запланировали акцию протеста в материковой части города

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Продемократические активисты, ранее устраивавшие протесты в центральных районах на острове Гонконг, в воскресенье намерены впервые провести демонстрацию в материковой части города. Ожидается, что она соберет около 2 тыс. человек, сообщает радиостанция RTHK .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Участники шествия соберутся во второй половине дня в популярном туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследуют к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР.

Цель акции - привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге, где продолжаются массовые протесты против попытки властей инициировать законопроект об экстрадиции. Организаторы шествия обещают, что оно будет носить мирный и спокойный характер, его участники не намерены врываться внутрь здания вокзала и вступать в конфронтации.

Туристические агентства, принимающие группы из материкового Китая, призвали их избегать появления в районе протестов. Шествие потребует перекрытия ряда улиц, в связи с чем полиция предупредила о дорожных пробках.

Месяц назад в этой автономной территории вспыхнули массовые протесты против инициированного местной администрацией законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности власти согласились отложить рассмотрение данной инициативы на неопределенный срок, однако это не остановило волну выступлений продемократических активистов.

В минувший понедельник, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов из числа студентов штурмовали здание Законодательного совета. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь и устроили погромы. Полиция применила слезоточивый газ.