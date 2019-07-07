Посол Китая в Великобритании не считает, что отношения двух стран переживают кризис

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Отношения между Лондоном и Пекином не находятся в кризисе после дипломатического скандала, вызванного заявлениями МИД Великобритании по поводу событий в Гонконге. Такую точку зрения высказал посол Китая в Соединенном Королевстве Лю Сяомин в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Нет, я не думаю [, что отношения между КНР и Великобританией находятся в кризисе], - сказал дипломат, отвечая на вопрос Марра. - Мы не заинтересованы в дипломатических спорах с Соединенным Королевством и по-прежнему стремимся укреплять наше партнерство, продолжать "золотую эру" в наших отношениях, начало которой положил председатель [КНР] Си [Цзиньпин]. <...> При этом я не могу согласиться с тем, как наши связи характеризуют некоторые [британские] политики, которые даже говорят о "стратегии двусмысленности". Это язык, свидетельствующий о ментальности холодной войны, и ему не должно быть места в современных британо-китайских отношениях".

3 июля Лю Сяомин был вызван в МИД Великобритании после того, как заявил представителям британской прессы, что глава Форин оффиса Джереми Хант вмешивается во внутренние дела Китая и "должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий". Такая реакция была вызвана словами Ханта о том, что Лондон с пониманием и поддержкой относится к действиям жителей Гонконга, устраивающих массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции.

Поясняя позицию Китая в беседе с Марром, посол подтвердил слова главы администрации Гонконга Кэрри Лам о том, что власти автономной территории не получали из Пекина каких-либо указаний о необходимости принять непопулярный закон, который позволил бы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. По словам Лю Сяомина, первоочередная цель законопроекта - не наладить механизм экстрадиции, а "залатать имеющиеся сейчас прорехи" в законодательстве Гонконга, которые позволяют преступникам оставаться безнаказанными. Он подчеркнул, что законопроект не позволит "осуществлять экстрадицию в [материковый] Китай из-за религиозных или политических убеждений".

Касаясь ситуации вокруг китайской компании Huawei, которую британское правительство хотело привлечь к развертыванию сетей связи пятого поколения, Лю Сяомин заявил, что опасения по поводу связанных с этим рисков преувеличены. По его словам, Huawei не оставляет в своем оборудовании программных "лазеек", которые позволяют властям КНР его контролировать. Посол сказал, что может "со стопроцентной уверенностью обещать", что Huawei не будет передавать китайскому правительству какую-либо информацию, к которой компания может получить доступ благодаря использованию своей техники при создании сетей 5G.