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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

ЕС обсуждает с партнерами по СВПД принятие мер в связи с заявлениями Ирана

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич сообщила, что Евросоюз "настоятельно призывает" Иран прекратить действия, не соответствующие обязательствам по ядерной сделке

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Евросоюз чрезвычайно обеспокоен заявлениями Ирана о сокращении своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обсуждает с партнерами следующие шаги. Об этом сообщила в воскресенье журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"Мы чрезвычайно обеспокоены заявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана выше уровня 3,67%. Мы настоятельно призываем Иран прекратить действия, не соответствующие своим обязательствам, - сказала она. Мы находимся в контакте с другими участниками СВПД относительно следующих шагов, в том числе с участниками Совместной комиссии".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Теги
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