Гуайдо заявил, что гуманитарная помощь была доставлена в некоторые регионы Венесуэлы

КАРАКАС, 7 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье объявил, что гуманитарная помощь была доставлена в четыре штата Боливарианской Республики.

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Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы также доставили гуманитарную помощь в разные штаты Венесуэлы. Мы были в [штатах] Амасонас, Дельта-Амакуро, Нуэва-Эспарта и Сукре, заботясь о тех, кто больше всего пострадал от сложной гуманитарной чрезвычайной ситуации", - написал он.

Оппозиционер добавил, что он и его сторонники "прилагают усилия, чтобы служить тем, кто в нас больше всего нуждается".