Мадуро сменил командующего сухопутными войсками Венесуэлы

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Генерал-майор Родригес Кабельо назначен новым командующим сухопутными войсками Венесуэлы вместо Хесуса Суареса Чоурио. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

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"Я назначил генерал-майора Родригеса Кабельо командующим сухопутными войсками, генерал-майора Фабио Саварсе - командующим Национальной гвардией и генерал-майора Берналя Мартинеса - командующим народным ополчением", - написал он.

По данным газеты EL NACIONAL, Чоурио, которого сменил Кабельо, подозревали в возможной поддержке мятежа группы военных в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо 30 апреля. Сам Чоурио в тот день заявил о полной поддержке президенту.

Мадуро также сообщил, что Владимир Падрино Лопес продолжит занимать пост министра обороны.

Перестановки в вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти республики сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.