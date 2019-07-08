Делегация Мадуро прибыла на Барбадос для участия в переговорах с оппозицией

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Делегация, представляющая администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в переговорах с венесуэльской оппозицией. Об этом говорится в документе, распространенным МИД Боливарианской Республики.

"Венесуэла сообщает своему народу и всему миру, что утром в понедельник, 8 июля 2019 года, венесуэльская делегация прибыла на Барбадос для продолжения мирного диалога с венесуэльской оппозицией, который начался 14 мая этого года при посредничестве правительства Норвегии", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что народ Венесуэлы желает "защищать свою независимость и суверенитет, а также урегулировать свои социальные и политические вопросы при строгом соблюдении демократических норм и конституции". "Правительство Венесуэлы дает клятву и будет прилагать все усилия, чтобы этот процесс переговоров привел нас к созданию и укреплению постоянной переговорной площадки для установления мира [в стране]", - подчеркивается в сообщении МИД.

В воскресенье представители лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо сообщили, что оппоненты правительства Николаса Мадуро согласились принять участие во встрече с властями на Барбадосе.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.