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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро положительно оценил перспективы новой встречи с оппозицией на Барбадосе

По мнению президента Венесуэлы, переговоры могут завершиться достижением соглашений
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Miraflores Presidential Palace via AP
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Miraflores Presidential Palace via AP

КАРАКАС, 9 июля. /ТАСС/. Новый этап диалога между оппозицией и властями Венесуэлы, который проходит на Барбадосе, может завершиться достижением соглашений. Такое оценку озвучил в понедельник президент страны Николас Мадуро.

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"Я получил доклад от главы нашей делегации о начавшемся процессе переговоров на Барбадосе. И этот доклад внушает надежду", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Periscope.

"У нас есть повестка из шести пунктов, - добавил Мадуро. - И я уверен, что если мы будем работать по этой повестке, и американцы не будут вмешиваться, мы достигнем частичных соглашений во благо Венесуэлы". По его словам, прошедшая в понедельник встреча продолжалась 5 часов.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

В воскресенье представители лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо сообщили, что оппоненты правительства Николаса Мадуро согласились принять участие в новой встрече с властями на Барбадосе при посредничестве Норвегии.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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