Глава МИД Британии раскритиковал Трампа за его высказывания в адрес британского посла

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подверг критике президента США Дональда Трампа за его неуважительные высказывания в адрес британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

"Эти комментарии неуважительны и неуместны по отношению к нашему премьер-министру и моей стране. Ваши дипломаты высказывают свое личное мнение госсекретарю Майклу Помпео, то же самое делают и наши! Вы сказали, что союз Великобритании и США является величайшим в истории. Я согласен с этим, однако союзники должны относиться друг к другу с уважением, как это делала Тереза Мэй по отношению к вам. Послы назначаются правительством Великобритании, и если я стану премьер-министром, то наш посол [Ким Дэррок] останется [на своем посту]", - написал Хант во вторник в Twitter.

Трамп ранее раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике Мэй. В свою очередь в Лондоне выразили сожаление в связи с утечкой дипломатической переписки и выступили в поддержку посла, отметив, что он пользуется "полным доверием" главы правительства.