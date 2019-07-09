В США хотят создать коалицию по защите свободы судоходства в районе Ирана и Йемена

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти США изучают возможность создания международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы сейчас взаимодействуем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах <...> Я полагаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу, а затем мы будем работать напрямую с военными, чтобы вычислить конкретные возможности, которые могут этому содействовать", - приводит слова Данфорда Reuters.

Ранее представитель Госдепартамента заявил журналистам, что США вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Какие страны войдут в коалицию, представитель американского внешнеполитического ведомства не уточнил. Он также ушел от ответа на вопрос о том, готовятся ли США к отправке в регион своих кораблей в рамках этой программы.