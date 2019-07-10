Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят. Об этом говорится в распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома.

Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата законодательного органа выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд. Если данная версия проекта бюджета "будет представлена президенту в своем нынешнем виде, его советники порекомендуют ему наложить вето" на документ, говорится в заявлении Белого дома. В нем также отмечается, что "ряд положений [законопроекта], вызывают глубокую обеспокоенность".

Инициатива Палаты представителей направлена, в частности, на ограничение возможности президента перенаправлять выделяемые законодателями средства из бюджета Пентагона на строительство стены на американо-мексиканской границе, а также ограничивает возможности главнокомандующего по отправке войск на эту границу. Так, в заявлении Белого дома подчеркивается, что вашингтонская администрация "решительно возражает" против положений, касающихся границы.

Исполнительная власть также "решительно возражает" против предложения демократов запретить размещение ядерных боезарядов малой мощности на баллистических ракетах, установленных на подводных лодках. Оппоненты Трампа утверждают, что такие боеголовки повысят риск развязывания ядерной войны, в то время как администрация называет это "взвешенным ответом на эскалацию реальной угрозы".

Белый дом выступает против положений, которые исключают финансирование для разработки ответных мер после выхода Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также запрещают выделение средств на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Первое, как отмечается в заявлении, приведет к тому, что союзники по НАТО "поставят под сомнение" решимость США "гарантировать, что Россия не сможет добиться военного преимущества за счет нарушения договора". В отношении ДОН Белый дом указал, что только президент "имеет конституционные полномочия приостанавливать, прекращать или выходить из договоров".

В конце июня Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд на 2020-й финансовый год. В Палате представителей Конгресса США рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После вероятного принятия этой инициативы конгрессменами в ближайшие дни, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Оба документа содержат значительные различия.