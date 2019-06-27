Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на $750 млрд

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября. Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

Инициативу поддержали 86 законодателей, восемь сенаторов высказались против. Проект бюджета, в частности, выделяет на проведение операций за рубежом $75,9 млрд.

В Палате представителей Конгресса США рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После принятия этой инициативы конгрессменами, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.