Сбор на собор. Почему бизнес опасается давать деньги на восстановление Нотр-Дама

Спустя три месяца после апрельского пожара в Нотр-Дам де Пари французы решают, как лучше восстановить знаменитый памятник архитектуры. В борьбе за одобрение сограждан сошлись консервативные, инновационные и экстравагантные планы и прожекты. Всем им не хватает средств. На счет строительных работ перечислено только €38 млн — менее 10% от обещанных взносов. Воссоздать храм на такие пожертвования в любом случае не получится. "На что потратят наши деньги?" О нехватке средств заявил 8 июля архиепископ Парижа Мишель Опёти, призвавший, однако, не драматизировать ситуацию. "То, что мы фактически получили, оценивается в €38 млн, но чтобы дождаться денег от крупных жертвователей, всегда нужно время", — сообщил прессе Опёти. Прелат рассчитывает, что спонсоры выполнят свои обязательства. Ведь в первые дни после пожара храму обещали в совокупности до €850 млн. Тогда одни только предприниматели Бернар Арно и Франсуа-Анри Пино (номера 4 и 30 в мировом списке Forbes 2019 года) соглашались перечислить €100 млн и €200 млн соответственно. Однако до сих пор передали только €20 млн на двоих, да и то не сразу: до 15 июня от них не поступило ни евро.

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Причина не столько в скупости французских богачей — деловые люди хотели бы знать, на что потратят их деньги. Тем более что СМИ публикуют новаторские проекты реконструкции Нотр-Дама, которые, возможно, не придутся по вкусу самым крупным жертвователям. Селья Веро, генеральный директор благотворительного "Общества наследия", говорит о возникшей трудности прямо: "Ведь все это — добровольные пожертвования. И вот крупный бизнес ждет, пока государство представит свое видение реконструкции, чтобы, ознакомившись с ним, увидеть, на что именно предстоит давать деньги". Что же: хозяин — барин, а обещать — еще не значит спешить с выполнением обещанного. Нотр-Дам под цирковой крышей По данным социологического опроса Huffington Post и CNews, большинство французов выступают против "реновации" Нотр-Дама. На месте обрушившегося шпиля они хотели бы видеть только его точную копию. Поскольку техническая документация по постройке сохранилась, восстановить конструкцию со скрупулезной точностью вполне возможно. Однако против высказываются "зеленые". По их мнению, крышу храма лучше всего было бы покрыть растительным ковром. Предлагают как простые зеленые насаждения, так и оранжереи, в том числе и на тех участках здания, которые не пострадали от пожара. Один из таких проектов — работа дизайнера Кена Кэлверта. Другой представила парижская студия NAB. В обоих случаях каркас средневекового собора остается неизменным, но при этом радикально трансформируется внешний облик.

Пойти еще дальше и переосмыслить работу старых мастеров предлагает норвежский дизайнер Отто Робзам. Его ноу-хау — пустить в ход стекло. Прозрачным могут сделать весь обрушившийся шпиль, снизив ущерб от любого последующего возгорания, поскольку, как выяснило издание Mediapart, обрушение свинцовых конструкций во время недавнего пожара имело плачевные последствия для экологии. Вредный элемент впитался в почву, откуда его тщетно пытаются вычистить городские службы. В случае со стеклом такой исход Нотр-Даму точно не грозит.

Дизайнеры, тяготеющие к экстравагантности, призывают запечатлеть во времени сам миг пожара как обладающий художественной ценностью. Шпилю в таком случае могут придать форму пламени. Если взять за основу предложение дизайнера Матьё Леаннёра, то вместо готических завитков Нотр-Дам украсит инсталляция в духе современного искусства.

Другой вариант — на грани фривольного юмора — цирковое покрытие. Использовать его на полном серьезе предлагает коллектив художников Primavez. Соответствующий проект также представлен в интернете.

Тех же, кто хотел бы придать современное звучание средневековому искусству, заинтересует разработка бразильского дизайнера Александра Фантоцци. По его проекту, восстановленный шпиль и часть крыши вокруг него стоило бы покрыть витражами не только с внутренней, но и с внешней стороны.