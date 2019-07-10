СМИ: в Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна.ua".

На видеозаписи, которая его в сети, видно, что жители перекрыли экс-президенту проход к месту проведения его предвыборного митинга, выкрикивая: "Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!". От физического насилия Порошенко спасли его охранники, сопроводив его обратно к кортежу.

Ранее экс-президент Украины заявлял, что "провокаторы", которые будут пытаться срывать его встречи с избирателями в рамках предвыборного тура, в ответ "получат по морде". Это заявление, предположительно, экс-президент сделал 4 июля в Хмельницком. В тот день Порошенко пешком направлялся к месту встречи с избирателями, а несколько человек из толпы начали выкрикивать "Позор!".

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. По данным социологических исследований, "Европейская солидарность" преодолевает проходной барьер и может быть представлена в парламенте.