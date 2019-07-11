Глава МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре "грабежом" по запросу США

ТАСС, 11 июля. Акция с задержанием танкера властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) является "грабежом" по запросу США. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Al Mayadeen глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мера, предпринятая Великобританией, является грабежом. Очевидно, что это произошло по требованию США", - сказал Зариф. По его словам, "оправдание, предложенное Лондоном, невнятное, смешное и лишь подтверждает, что британцы выполняют приказы Вашингтона". Он добавил, что "американцы ответили на лояльность Великобритании унижением британских посла, премьер-министра и правительства".

Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.