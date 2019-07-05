Задержание танкера в Гибралтаре. Главное

Власти Гибралтара задержали Grace 1 и его груз по подозрению, что судно перевозило нефть на НПЗ Банияс в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты.

МИД Ирана вызвал посла Великобритании "в связи с незаконным задержанием в Гибралтаре британскими ВМС иранского танкера".

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи призвал задержать британский танкер в ответ.

5 июля Верховный суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1 на две недели.