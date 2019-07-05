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Задержание танкера в Гибралтаре. Главное

Танкер Grace 1
© REUTERS/Jon Nazca

4 июля стало известно о задержании властями Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы. В администрации британского владения утверждают, что судно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций. 

Что произошло

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Власти Гибралтара задержали Grace 1 и его груз по подозрению, что судно перевозило нефть на НПЗ Банияс в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. 

МИД Ирана вызвал посла Великобритании "в связи с незаконным задержанием в Гибралтаре британскими ВМС иранского танкера". 

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи призвал задержать британский танкер в ответ. 

5 июля Верховный суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1 на две недели.

Что известно об экипаже и судне

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По словам представителя Гибралтара, экипаж судна состоит из 28 членов. Это граждане Индии, Пакистана и Украины.

Они остаются на борту танкера, на котором на время проведения расследования также присутствуют сотрудники местной полиции и таможенной службы.

Иранское агентство Mehr утверждает, что судно принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, которая зарегистрирована в Дубае. 

Как отреагировали на ситуацию другие страны

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В МИД Испании заявили, что задержание было произведено по запросу США. Однако Гибралтар опроверг это заявление.

Газета El Pais также сообщила о планах правительства Испании выразить свое недовольство Соединенному Королевству. По ее информации, причина недовольства Мадрида заключается в том, что инцидент произошел в водах, которые Испания считает своими.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал сообщения о задержании властями танкера "отличной новостью".

В МИД России осудили задержание танкера. В ведомстве расценивают происходящее как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Там также отметили, что захват танкера противоречит заявлениям ЕС о сохранении ядерной сделки с Ираном.

Какие санкции применяет ЕС против Сирии

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Пакет санкций Евросоюза против Сирии, которые последовательно усиливались в период 2011-2014 годов, является одним из самых значительных в истории сообщества.

Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены президент Башар Асад и члены его семьи.

Теги
СШАИранСирияВеликобританияРоссияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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