WSJ: иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля по запросу США по подозрению в нарушении режима санкций против Сирии, покинул Гибралтар. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal .

По данным издания, судно вышло в море под иранским флагом в воскресенье около 23:00 по местному времени (00:00 понедельника мск).

В Организации портов и судоходства Ирана в четверг сообщили, что танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов. Как ранее пояснил в Twitter посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад, с четверга, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, нацеленная на выполнение всех необходимых портовых процедур и набор новой команды судна.

Власти Гибралтара (британской заморской территории) дважды объявили о том, что не могут больше задерживать судно по запросу США из-за разницы между санкционными режимами в отношении Ирана, действующими в Евросоюзе и Соединенных Штатах.

Иран неоднократно выступал против задержания танкера с грузом сырой нефти и называл действия властей Великобритании и Гибралтара актом пиратства. Британский МИД на это назвал актом государственного пиратства и нарушением международного права задержание шедшего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) сообщил о том, что задержал судно "в связи с нарушением международных правил". Пока что ни иранские, ни британские власти официально не заявляли о том, что освобождение Grace 1 может привести и к освобождению Stena Impero, на борту которого находятся трое российских моряков.