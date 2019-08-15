СМИ: Гибралтар постановил освободить иранский танкер Grace 1

ТАСС, 15 августа. Власти Гибралтара приняли решение освободить иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля. Об этом сообщила в четверг газета Gibraltar Chronicle по итогам слушаний в гибралтарском суде.

По ее данным, верховный судья Гибралтара Энтони Дадли заявил, что в суд не поступал запрос США о дальнейшем задержании танкера Grace 1. О том, что Министерство юстиции США направило такой запрос властям Гибралтара, сообщила ранее в четверг Gibraltar Chronicle.

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.