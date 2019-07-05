Власти Гибралтара продлили задержание танкера Grace 1

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1 на две недели. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства этой заморской территории Великобритании.

"Верховный суд вынес сегодняшнее постановление в силу того, что существуют разумные основания полагать, что содержание Grace 1 под арестом требуется в целях проверки соответствия постановлению ЕС 36/2012 о санкциях в отношении Сирии", - говорится в этом заявлении.

Решение правительства Гиблалтара о продлении задержания танкера на 14-дневный срок озвучил генеральный прокурор заморской территории Майкл Лламас.

Власти британского владения на побережье Пиренейского полуострова задержали в четверг танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, 28 членов экипажа судна, граждане Индии, Пакистана и Украины, продолжают оставаться на борту танкера, на котором на время проведения расследования также присутствуют сотрудники местной полиции и таможенной службы.

Пакет санкций Евросоюза против Сирии является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены президент Башар Асад и члены его семьи.

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