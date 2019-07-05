СМИ: задержанный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании

ТАСС, 5 июля. Танкер, задержанный в четверг властями Гибралтара, якобы мог принадлежать российской компании. С таким утверждением выступило в пятницу иранское агентство Mehr.

По его словам, судно Grace 1 принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, которая зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). Танкер занимался перевозкой иранской нефти, утверждает агентство.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.

Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Кроме того, дипломат уточнил, что Мадрид изучает вопрос, каким образом данная ситуация повлияла на суверенитет Испании.