Болтон назвал "отличной новостью" задержание в Гибралтаре танкера Grace 1

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал в четверг "отличной новостью" сообщения о задержании властями Гибралтара танкера Grace 1.

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1 с грузом иранской нефти, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС. США и наши союзники будут продолжать препятствовать получению режимами Тегерана и Дамаска прибыли от незаконной торговли", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.

В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. В свою очередь испанская газета El Pais сообщила, что Мадрид планирует выразить свое недовольство Соединенному Королевству в связи с этим инцидентом, поскольку, по его мнению, он произошел в водах, которые Испания считает своими. По данным газеты El Mundo, власти Испании не стали препятствовать задержанию, поскольку "речь шла о выполнении санкционного режима ЕС", а государства - члены сообщества должны сотрудничать.

Пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство этой страны - в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи. Ограничения также включают полное блокирование финансовых операций.