Иранский чиновник призвал задержать британский танкер в ответ на события в Гибралтаре

ТАСС, 5 июля. Власти Ирана должны действовать симметрично и ответить на задержание властями Гибралтара иранского судна аналогичными действиями в отношении британского танкера. Такое мнение в пятницу высказал секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Если Великобритания не отменит решение о задержании иранского танкера, то обязанность [иранских] властей - сделать симметричный шаг и задержать британский танкер", - написал Резаи в Twitter. Он добавил, что "Иран за 40 лет после Исламской Революции никогда не колебался, отвечая на агрессивные действия в отношении страны".

Ранее власти Гибралтара (британского владения на юге Пиренейского полуострова) задержали танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Дипломат уточнил, что Мадрид изучает вопрос, каким образом данная ситуация повлияла на суверенитет Испании.