Послы G7 не поддержали решение Зеленского о люстрации чиновников времен Порошенко

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Послы стран Группы семи (G7) не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом свидетельствует совместное заявление послов, опубликованное в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления, - говорится в заявлении. - В 2014 году мы имели честь приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после "революции достоинства".

"Революцией достоинства" на Украине называют "евромайдан" осени - зимы 2013-2014 года и последовавший за ним госпереворот, в результате которого к власти пришел президент Петр Порошенко. Он и подписал вступивший в силу в октябре 2014 года закон "Об очищении власти", известный как закон о люстрации. Согласно ему, люстрации подлежат все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, то есть в период пребывания у власти президента Виктора Януковича.

Кроме того, под действие закона подпадают чиновники, сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, причинившие "вред жизни, здоровью и имуществу" участников "евромайдана", а также лица, состоявшие до 19 августа 1991 года на руководящих должностях в КПСС и ВЛКСМ, политработники вооруженных сил СССР и МВД СССР, бывшие сотрудники спецслужб и лица, "имевшие отношение к политическим преследованиям участников украинского национально-освободительного движения времен Второй мировой войны и послевоенного времени".

В четверг Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, на всех руководителей и после 2014 года. При этом он выразил уверенность, что деятельность этих лиц в будущем получит также "справедливую юридическую оценку". К перечню должностей, подпадающих под люстрацию, он предложил добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года. В пятницу предложенный президентом законопроект о внесении изменений в закон Украины о люстрации был зарегистрирован в Верховной раде и определен как неотложный.