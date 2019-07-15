Кампания по инерции. Как проходит подготовка к досрочным выборам в Верховную раду

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Решимость нового президента Украины Владимира Зеленского не затягивать с "перезагрузкой" политической системы страны и во чтобы то ни стало провести досрочные выборы в парламент, срок полномочий которого и так истекал через три месяца, во многом стала главной причиной того, что нынешняя избирательная кампания оказалась довольно вялой и какой-то "обреченной". Особенно это бросается в глаза на фоне недавней "зажигательной" президентской кампании, во время которой претенденты на высший государственный пост вовсю соревновались между собой в креативности.
Конечно, прежде всего сказывается то обстоятельство, что выборы в украинский парламент впервые за годы независимости пройдут 21 июля - в сезон массовых отпусков. Но есть и еще один немаловажный фактор: до последнего момента никто особо не верил в то, что досрочные выборы вообще состоятся.
Депутаты нынешнего состава Рады, представляющие в основном политические силы, которые "поднялись" на волне событий зимы 2014 года, казалось, сделали все, чтобы не дать новому президенту распустить их. Сначала они до последнего тянули с назначением даты инаугурации. Затем устроили "трюк" с объявлением о распаде правящей коалиции в парламенте. После этого, по закону, им дается месяц на формирование нового большинства. Но депутатам эти 30 дней были необходимы прежде всего для того, чтобы "дотянуть" до момента, когда глава государства в принципе не имеет права объявлять досрочные выборы. Этот момент наступает за полгода до истечения полномочий действующего состава парламента.
Однако Владимир Зеленский не поддался на эти ухищрения и уже в инаугурационной речи объявил о роспуске Рады и проведении досрочных парламентских выборов. Тогда депутаты пошли в Конституционный суд, который, как они надеялись, должен был их поддержать. Судьи долго думали, а политики, видя это, и не собирались готовиться к выборам, тем более что в прессе стали появляться сообщения о том, что сторонники бывшего президента Петра Порошенко среди членов Конституционного суда активно пытаются убедить своих коллег в необходимости признать действия президента неконституционными.
Но добиться этого им, видимо, так и не удалось. Конституционный суд назвал указ Зеленского законным, хотя и сделал реверанс в сторону депутатов, признав наличие "конституционного конфликта" между президентом и парламентом в части оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов, который "не имеет правового решения". А потому конфликт этот может разрешить только сам народ Украины посредством выборов, так как он является носителем суверенитета и единственным источником власти, постановил суд.
В результате был наконец дан "зеленый свет" избирательному процессу, а политические элиты, которые до последнего не верили в такой сценарий, вынуждены были бросить все свои планы на лето и засучив рукава окунуться в борьбу за симпатии избирателей. Стремительная развязка спутала все карты, лишила времени на раскачку. Пришлось очень оперативно проводить партийные съезды, утверждать предвыборные программы, а самое главное - готовить списки кандидатов и определять тактику игры в этой скоротечной шахматной партии в самый разгар летнего сезона, когда спрогнозировать активность избирателей представляется крайне непростой задачей.
Охота за голосами
Как и в прошлые годы, на "охоту за голосами" вышли две группы кандидатов: одни в составе партийных списков, по которым будет сформировано одна часть в составе новой Рады, другие как кандидаты-одномандатники, которые баллотируются по мажоритарным округам и составят вторую часть парламента.
Все опросы общественного мнения показывают, что в новом составе Рады число представленных в ней партий сократится по сравнению с нынешним. Пятипроцентный барьер пока преодолевают только пять из них - партия "Слуга народа" самого Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, "Голос" певца Святослава Вакарчука, переформатированная "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко и "Батькивщина" бессменной Юлии Тимошенко.
Партии и политические объединения априори имеют больше финансовых и организационных ресурсов, чтобы выстроить свою кампанию, в отличие от одномандатников. В результате все они идут по традиционному пути - больше политической рекламы на телевидении, радио и всех других доступных носителях информации, больше агитационных туров по стране, больше встреч с избирателями.
При этом первые лица партий с приближением даты голосования пытаются не упустить ни одного шанса, чтобы появиться в эфирах центральных телеканалов, особенно в наиболее рейтинговых ток-шоу. Здесь у них открываются все возможности не только для прямой агитации в эфире, но и для того, чтобы как следует "проехаться" по конкурентам.
В этом плане частенько достается команде нового президента Украины Владимира Зеленского, которую вовсю критикуют за некомпетентность. Однако та продолжает эксплуатировать все тот же образ "Слуги народа", теперь экстраполируя его на депутатский корпус. В партии президента по-прежнему призывают граждан ответственно подойти к выборам, поскольку "каждый несет ответственность за Украину, которую потом оставит своим потомкам". По всем рейтингам, "Слуга народа" уверенно лидирует с большим отрывом от всех остальных партий, хотя ее поддержка за последние два месяца все же немного снизилась.
Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко тоже не блещет выдумкой. Ее политический лозунг все тот же - продолжение курса бывшего президента на безальтернативное движение в Евросоюз и НАТО и "недопущение пророссийского реванша". Под этим подразумевается сохранение действия закона о языке, поддержка новой церковной структуры в стране - Православной церкви Украины, препятствование предоставлению особого статуса Донбассу и сохранение его блокады. Одной из излюбленных "фишек" Порошенко является его поучительное отношение к Зеленскому. Экс-глава государства старается не упустить возможности отреагировать на те или иные события первым и пожурить нового президента за промедление. И, конечно, привести в качестве примера свой "успешный" опыт.
Да и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая в борьбе за президентский пост уже презентовала программу "Новый курс Украины", теперь, немного переработав его на скорую руку, предложила новый вариант под названием "Надо действовать". Но, по сути, в ней мало что изменилось. У Тимошенко на первом месте по-прежнему экономика, которую она обещает вывести на лидирующие позиции в мире при сохранении газотранспортной системы в собственности государства, продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель, снижении коммунальных тарифов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" на первое место ставит вопрос достижения мира в стране и налаживание диалога между противоборствующими сторонами в Донбассе. Оппозиционеры четко заявляют, что знают, как достичь перемирия и разрешения конфликта, восстановить экономический потенциал Украины. В "платформе" особо подчеркивают, что экономическое благополучие страны неразрывно связано с восстановлением торгово-экономических отношений с Россией и что именно в этом направлении следует двигаться Киеву.
Больше всех достается партии "Голос", созданной под выборы вокалистом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Она вооружилась лозунгами: "Изменим парламент", "Поменяем старую политику на новую" и т. д. Эта абстрактность тезисов оказалась для нее губительной. Партия теряет поддержку и может не преодолеть пятипроцентный барьер.
Полным провалом для Вакарчука обернулось и его появление на телевидении. В прямом эфире он не смог ответить на, казалось бы, простой вопрос Юлии Тимошенко: "Почем газ на Украине для населения?" Позже лидер "Голоса" вынужден был оправдываться, что у него в доме нет газовой плиты.
Не смог Вакарчук ответить в эфире и на вопрос "в лоб" от главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко о том, какой у Украины государственный долг. После чего получил рекомендацию "не ходить в политику, коль ключевых цифр не знаешь".
Ян и Инь
Политолог Руслан Бортник считает, что нынешнюю предвыборную гонку можно четко разделить на две составляющие - "белую" и "черную", "чистую" и "темную", на своего рода "Ян" и "Инь".
"Условно говоря, более "белая" и "чистая" кампания идет как раз в части состязаний между партиями, где практически отсутствуют административный ресурс и финансовый подкуп избирателей, хотя и имеют место старые технологии, связанные с манипулированием общественным мнением через подконтрольные СМИ", - говорит он. "Но вот мажоритарная составляющая, то есть борьба в одномандатных округах, где до сих пор работают "сетки", административный ресурс, где минимум права и закона, и максимум силы и возможностей, - это уже "Инь", - уверен Бортник.
"В целом эту парламентскую кампанию, - продолжает эксперт, - даже нельзя назвать какой-то новой избирательной кампанией, это своеобразная инерция президентских выборов, состоявшихся весной этого года, это своего рода третий тур президентской избирательной кампании. Люди вновь будут "выбирать" президента".
Но в отличие от двух туров президентских выборов, где в целом были видны все участники, на парламентских выборах далеко не все так однозначно.
Политические аналитики сходятся во мнении, что держателем "золотой акции" для будущей конфигурации большинства в парламенте будут отнюдь не победители по партийным спискам, а именно кандидаты-одномандатники. Несмотря на то, что в сумме их будет меньше, чем списочников (199 против 225, поскольку число одномандатных округов на Украине сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией), партийная принадлежность одномандатников и политические предпочтения самовыдвиженцев, которые в итоге окажутся в Раде девятого созыва, во многом станут решающим фактором для формирования правящей коалиции.
Поэтому именно за одномандатников и ведется основная борьба в среде политических элит. Логично, что на этом поле фиксируется и большинство нарушений. Здесь и случаи скупки голосов, и использование административного ресурса, и большое количество "кандидатов-клонов", паразитирующих прежде всего на имидже партии Зеленского "Слуга народа". Десятки кандидатов в автобиографических данных указывают, что являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, обществ с ограниченной ответственностью, частных предприятий и так далее, которые связаны с президентской партией. Украинское издание "Зеркало недели" отмечает, что по странному стечению обстоятельств к таким методам активно прибегают именно соратники экс-президента Петра Порошенко.
Не обходится в одномандатных округах и без традиционных нарушений избирательного законодательства. Самые распространенные - это преждевременная агитация, подкуп избирателей под видом массовых культурных и спортивных мероприятий с раздачей призов и подарков. Немало и прямых угроз в адрес политических противников, нападений на их штабы. Один из самых известных случаев - разгром офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове.
"И хотя это не самая грязная избирательная кампания в истории Украины, - говорит Руслан Бортник, - имеющие место нарушения довольно болезненно воспринимаются сегодня в украинском в обществе на фоне тех ожиданий, которые были связаны с избранием Владимира Зеленского президентом страны".