Кампания по инерции. Как проходит подготовка к досрочным выборам в Верховную раду

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Решимость нового президента Украины Владимира Зеленского не затягивать с "перезагрузкой" политической системы страны и во чтобы то ни стало провести досрочные выборы в парламент, срок полномочий которого и так истекал через три месяца, во многом стала главной причиной того, что нынешняя избирательная кампания оказалась довольно вялой и какой-то "обреченной". Особенно это бросается в глаза на фоне недавней "зажигательной" президентской кампании, во время которой претенденты на высший государственный пост вовсю соревновались между собой в креативности.

Конечно, прежде всего сказывается то обстоятельство, что выборы в украинский парламент впервые за годы независимости пройдут 21 июля - в сезон массовых отпусков. Но есть и еще один немаловажный фактор: до последнего момента никто особо не верил в то, что досрочные выборы вообще состоятся.

Депутаты нынешнего состава Рады, представляющие в основном политические силы, которые "поднялись" на волне событий зимы 2014 года, казалось, сделали все, чтобы не дать новому президенту распустить их. Сначала они до последнего тянули с назначением даты инаугурации. Затем устроили "трюк" с объявлением о распаде правящей коалиции в парламенте. После этого, по закону, им дается месяц на формирование нового большинства. Но депутатам эти 30 дней были необходимы прежде всего для того, чтобы "дотянуть" до момента, когда глава государства в принципе не имеет права объявлять досрочные выборы. Этот момент наступает за полгода до истечения полномочий действующего состава парламента.

Однако Владимир Зеленский не поддался на эти ухищрения и уже в инаугурационной речи объявил о роспуске Рады и проведении досрочных парламентских выборов. Тогда депутаты пошли в Конституционный суд, который, как они надеялись, должен был их поддержать. Судьи долго думали, а политики, видя это, и не собирались готовиться к выборам, тем более что в прессе стали появляться сообщения о том, что сторонники бывшего президента Петра Порошенко среди членов Конституционного суда активно пытаются убедить своих коллег в необходимости признать действия президента неконституционными.

Но добиться этого им, видимо, так и не удалось. Конституционный суд назвал указ Зеленского законным, хотя и сделал реверанс в сторону депутатов, признав наличие "конституционного конфликта" между президентом и парламентом в части оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов, который "не имеет правового решения". А потому конфликт этот может разрешить только сам народ Украины посредством выборов, так как он является носителем суверенитета и единственным источником власти, постановил суд.

В результате был наконец дан "зеленый свет" избирательному процессу, а политические элиты, которые до последнего не верили в такой сценарий, вынуждены были бросить все свои планы на лето и засучив рукава окунуться в борьбу за симпатии избирателей. Стремительная развязка спутала все карты, лишила времени на раскачку. Пришлось очень оперативно проводить партийные съезды, утверждать предвыборные программы, а самое главное - готовить списки кандидатов и определять тактику игры в этой скоротечной шахматной партии в самый разгар летнего сезона, когда спрогнозировать активность избирателей представляется крайне непростой задачей.

Охота за голосами

Как и в прошлые годы, на "охоту за голосами" вышли две группы кандидатов: одни в составе партийных списков, по которым будет сформировано одна часть в составе новой Рады, другие как кандидаты-одномандатники, которые баллотируются по мажоритарным округам и составят вторую часть парламента.

Все опросы общественного мнения показывают, что в новом составе Рады число представленных в ней партий сократится по сравнению с нынешним. Пятипроцентный барьер пока преодолевают только пять из них - партия "Слуга народа" самого Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, "Голос" певца Святослава Вакарчука, переформатированная "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко и "Батькивщина" бессменной Юлии Тимошенко.

Партии и политические объединения априори имеют больше финансовых и организационных ресурсов, чтобы выстроить свою кампанию, в отличие от одномандатников. В результате все они идут по традиционному пути - больше политической рекламы на телевидении, радио и всех других доступных носителях информации, больше агитационных туров по стране, больше встреч с избирателями.