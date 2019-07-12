СМИ узнали о намерении Трампа уволить главу нацразведки

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен отправить Дэна Коутса в отставку с поста директора национальной разведки. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Axios. Он ссылается на пять собственных неназванных источников информации, "обсуждавших данный вопрос напрямую с президентом" Трампом.

Вместе с тем отмечается, что Трамп не сообщил источникам портала, когда планирует сделать этот шаг. Однако, по их словам, он затрагивает этот вопрос уже в течение нескольких месяцев, зачастую по собственной инициативе. По сведениям источников Axios, о потенциальных сменщиках Коутса президент говорит по меньшей мере с февраля. В публикации портала также указывается, что один из упомянутых источников обсуждал тему смены директора нацразведки США с Трампом неделю назад, и высказывания главы американской администрации наводили на мысль о его желании уволить Коутса "пораньше, а не попозже".

Кроме того, как утверждает Axios, Трамп в частном порядке выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку". Нынешний глава Белого дома хотел бы от нее избавиться, однако помощники говорят ему, что политически это невозможно, отмечается в материале. Тем не менее Трамп якобы все равно хотел бы сократить численность сотрудников аппарата директора нацразведки США. Занимающее эту должность лицо официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

Согласно данным портала, в качестве одного из сменщиков Коутса рассматривается Фредерик Флайтц - давний соратник Джона Болтона, который в настоящее время является помощником президента США по национальной безопасности. Флайтц до недавних пор возглавлял аппарат Совета национальной безопасности Белого дома. В прошлом был аналитиком Центрального разведывательного управления, работал вместе с Болтоном в Госдепартаменте при президенте Джордже Буше - младшем.

Флайтц, который сейчас руководит деятельностью неправительственного вашингтонского Центра политики безопасности, после ухода с госслужбы публично критиковал Коутса, призывал к его увольнению президентом США. По свидетельству Axios, Трамп неоднократно упоминал о Флайтце в частных беседах как о сменщике Коутса. По версии "правительственного источника", обсуждавшего этот вопрос с Трампом, президент полагает, что "пришло время перемен" в аппарате главы нацразведки. "Дэн - отличный парень, но президент его больше не слушает", - сказал этот чиновник.

Axios пишет, что Коутс несколько раз выводил из себя Трампа своими публичными комментариями, которые касались отношений России и США и ядерной проблемы КНДР.