Генсек НАТО полагает, что именно у России есть "последний шанс" на спасение ДРСМД

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США, несет Россия. С таким утверждением он выступил в авторской колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех", - полагает Столтенберг. По его мнению, "на кону стоит безопасность Европы".

США 1 февраля объявили в одностороннем порядке о начале шестимесячной процедуры расторжения ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении его положений. В ответ на эти действия Россия со своей стороны объявила 3 июля о приостановке выполнения договора.

Россия ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД. 23 января этого года Минобороны России в качестве жеста транспарентности провело в Москве специальную демонстрацию этой ракеты для иностранных военных атташе. Военные атташе США и государств НАТО проигнорировали приглашения на эту презентацию.

Разработки Россией новых крылатых ракет различного базирования были активизированы после одностороннего выхода США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне 1972 года. Пытаясь убедить Вашингтон отказаться от этого шага, Москва неоднократно предупреждала, что он приведет к новой гонке наступательных ракетных вооружений, создаваемых в качестве ответа на развертывание глобальной системы ПРО США.