Глава администрации Гонконга опровергла информацию о том, что Пекин отказал ей в отставке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июля. /ТАСС/. Офис главы администрации Гонконга Кэрри Лам в понедельник опроверг сообщения о том, что после массовых протестов она собиралась подать в отставку, но получила отказ Пекина. В пресс-службе правительства подчеркнули, что политик никогда не собиралась покидать свой пост и по-прежнему привержена "служению жителям Гонконга", передает радиостанция RTHK .

Как писала британская газета Financial Times, Лам за последние недели неоднократно намеревалась подать в отставку, но центральные власти КНР настояли на том, чтобы она осталась и "разгребла беспорядок", вызванный попыткой продвижения закона об экстрадиции.

Месяц с лишним назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки и больше к нему не возвращаться. Однако это не остановило волну антиправительственных протестов. В минувшее воскресенье в пригородном районе Шатин были отмечены столкновения демонстрантов с полицией: 28 человек были ранены, 37 задержаны.