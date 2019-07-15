Турция надеется организовать с Россией совместное производство систем ПВО

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает организовать с Россией совместное производство систем ПВО. О таких планах сообщил в понедельник в Анкаре президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV .

"Мы начали получать наши [зенитные ракетные системы] С-400. Некоторые говорили, что мы не сможем их получить, что мы не сможем их у себя разместить. Они говорили, что это будет неправильно. Но вот они уже доставляются на самолетах к нам в Турцию. Следующей нашей целью является совместное с Россией производство", - сказал турецкий лидер на мероприятии по случаю трехлетия со дня попытки переворота в стране.

Эрдоган выразил надежду на то, что процесс поставок С-400 в республику завершится к апрелю 2020 года.

Президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары участвовать в совместном с Москвой производстве С-400. 10 июля Эрдоган сообщил журналистам, что по этой теме он "достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным". 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставки С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, за последние четыре дня уже девять российских самолетов доставили на авиабазу Мюртед в провинции Анкара имущество из состава С-400.

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