{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Полиция Грузии задержала еще четверых человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси

По данным МВД страны, задержанные нападали на полицейских и пытались ворваться в парламент

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще четверых человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси у здания парламента 20 - 21 июня. Об этом в понедельник заявил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе на брифинге.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Следствие установило, что 20 - 21 июня на территории, прилегающей к парламенту, во время развивающихся там событий указанные лица участвовали в групповом насилии. С использованием разных предметов они нападали на полицейских и оказывали им сопротивление, организованно, штурмом пытались ворваться в парламент", - сказал Борцвадзе.

По словам чиновника МВД, один из обвиняемых, 27-летний парень во время беспорядков нападал на сотрудников правоохранительных органов и пытался у них отобрать полицейские щиты. Он также вытащил одного полицейского из кордона и уволок в толпу митингующих. Еще один обвиняемый, 40-летний мужчина наносил словесное оскорбление полицейским, пытался ворваться на территорию парламента, а также в день митинга выложил в социальной сети видео, в котором призывал людей бросать в полицейских разные предметы и штурмовать кордон.

Третий задержанный, 23-летний парень бил правоохранителей резиновой дубинкой и тоже призывал митингующих к атаке на полицейских. Что же касается четвертого обвиняемого, которому 22 года, то он также отнимал у полицейских щиты и пытался прорвать кордон. Все обвиняемые были задержаны на основе решения суда, добавили в МВД.

Ранее 4 июля в МВД сообщили о задержании еще четырех человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси. Для них Тбилисский городской суд уже избрал заключение в качестве меры пресечения. Все задержанные обвиняются в "Организации группового насилия, руководстве и участии в нем" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны в административном порядке.

Теги
ГрузияРоссияГаврилов, Сергей АнатольевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Медведчук: Сорос может стоять за вмешательством Украины в выборы президента США 2016 года
По мнению главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", вмешательство происходило путем раскручивания скандала вокруг Пола Манафорта
Читать полностью