В МИД Турции заявили, что поставляемые С-400 не представляют угрозы для НАТО

АНКАРА, 16 июля. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, элементы которых поставляются в Турцию, не представляют какой-либо угрозы для НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Северной Македонии. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV .

"С-400 не представляют угрозы для НАТО. Не нужно создавать ненужную напряженность в этом вопросе, который уже закрыт", - сказал глава МИД.

Ранее пресс-служба НАТО выразила глубокую озабоченность сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данны минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед элементы систем С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. 16 июля поступили данные о прилете уже одиннадцатого борта.