AP: шедший через Ормузский пролив танкер два дня не подает сигнал о местоположении

ТАСС, 16 июля. Приписанный к одному из портов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, отклонился в от курса в сторону иранских территориальных вод и уже более двух дней не подает информацию о своем местоположении. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные служб по отслеживанию судов.

Согласно информации агентства, танкер под панамским флагом перестал подавать сигналы после того, как отклонился от курса в сторону Ирана. Как указывает AP, последнее местоположение указывает на то, что танкер шел в направлении Ирана.

58-метровый танкер обычно совершал рейсы из Дубая и Шарджи на западном побережье ОАЭ, проходил через Ормузский пролив и направлялся в Эль-Фуджайру на восточном побережье страны, однако в субботу вечером с судном что-то произошло, отмечает AP.

На прошлой неделе, 10 июля телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.

11 июля Корпус стражей исламской революции опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Как говорится в сообщении пресс-службы, ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно и последовательно исполняют поставленные задачи, за последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано.